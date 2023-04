L'assessore regionale all'istruzione premia i vincitori del concorso della "Settimana Blu 2023"

L’assessore Leo premia i vincitori del concorso lanciato nell’ambito della Settimana Blu 2023

Domani 21 aprile dalle ore 10 nel padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari



Tutto pronto per la cerimonia di premiazione che concluderà la Settimana Blu 2023, l’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, l’Ufficio scolastico regionale e la Direzione Marittima di Bari per celebrare il mare e il suo valore educativo.

Ad essere premiate domani saranno le scuole vincitrici del concorso lanciato per avvicinare le nuove generazioni alla cultura del mare, al suo valore e alla sua ricchezza, nell’ambito della Settimana Blu.

Il concorso, rivolto alle istituzioni scolastiche del territorio di tutti gli ordini e gradi, ha fatto registrare un vero e proprio boom di candidature con 140 partecipanti che hanno declinato il tema marinaro con elaborati, poesie, video, foto, giochi da tavola, opere d’arte, etc.

Ai primi classificati sarà assegnato un voucher da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico o per attività esperienziali-formative del valore di 500 euro, ai secondi un voucher del valore di 150 euro, ai terzi classificati un’opera dell’artista pugliese Angelo Perrini.

La premiazione in programma domani conclude l’edizione 2023 della Settimana Blu che ha attraversato la Puglia con decine di eventi, incontri culturali, convegni, visite guidate, attività laboratoriali, tutte dedicate al mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifica, ricreativa ed economica.

Un vero e proprio successo come dimostrano i numeri dei partecipanti, oltre 7 mila, di cui soprattutto studenti con l’obiettivo di promuovere l’educazione ambientale, con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere, e di sviluppare nelle nuove generazioni le competenze di “cittadinanza del mare”.



L’evento conclusivo, a cui prenderanno parte insieme all’assessore regionale Sebastiano Leo, il direttore della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, Amm. Vincenzo Leone, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Silipo, il comandante del reparto operativo della Guardia di Finanza, Gen. Armando Franza, il viceprefetto di Bari, Michelangelo Montanaro, l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Carla Palone, e tanti altri, sarà arricchito anche da due perfomance musicali.

La prima a cura dell’I.C.S. “Ceglie Manzoni Lucarelli” con un ensemble di 35 elementi e la seconda a cura della Fanfara della Marina Militare di Taranto. Prevista, inoltre, la lectio magistralis dell’esploratore del mare, scrittore e fotografo subacqueo di fama internazionale, Alberto Luca Recchi.

È l’unico italiano ad aver tenuto una conferenza all’Explorers Club di NY e ad avere realizzato un libro fotografico per il National Geographic.



La premiazione, condotta da Antonio Stornaiolo, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Regione Puglia.