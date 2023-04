BTM InterAzioni porta a Brindisi la sfida delle competenze per un turismo green di qualità

Non si può parlare di cambiamento climatico senza essere parlare di sostenibilità e ricettività, oltre che di innovazione e accoglienza smart. Sono temi importanti che impattano su tutti gli attori del comparto turistico e non solo>>. Con queste parole Mary Roberta Rossi , Event Manager di BTM, ha aperto BTM InterAzioni , l’appuntamento itinerante di BTM Italia che nel pomeriggio di ieri, nello storico Palazzo GranafeiNervegna , ha reso protagonista la città di Brindisi .





Un focus sul turismo, dunque, e su tutto quello che al settore si connette. Formazione e informazione, oltre che innovazione dei servizi e ottimizzazione dei processi per un turismo esperienziale che non metta da parte l’uomo, l’approccio etico e la green vision, elementi distintivi nel soggiorno e nella percezione della destinazione.





<<Puntiamo sulla creatività e il marketing territoriale legato allo sviluppo di Brindisi, che si confronta con tantissime realtà internazionali. Non è semplice parlare di cambiamento, ma oggi Brindisi è un piccolo esempio di marketing creativo e di città aperta ad esso. Importante è il servizio e l’educazione all’accoglienza, con il focus sui giovani, per formazione, valorizzazione e accompagnamento all’impresa>>, sono state le parole di Emma Taveri, Assessore al Turismo, al Marketing territoriale e alla Creatività di Brindisi che ha presenziatol’evento. Accanto a lei Maria De Luca, direttrice del corso “Culinary and Management specialist on board” di ITS Turismo Puglia, Sergio Arnaldo Angelelli, Presidente Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Brindisi, Laura Ingrosso, Consigliere Nazionale Federterziario Turismo e Pierangelo Argentieri, Presidente Federalberghi Brindisi.





SI è parlato di ottimizzazione, gestione dei processi e comunicazione turistica conGiulia Eremita, Digital strategist e advisor BTM2023 per Digital Tourism. <<Anche se l’intelligenza artificiale sta cambiando tutte le prospettive, il turismo non deve essere un mezzo ma deve rimanere un fine, come Il capitale umano deve conservare il know-how, che non deve essere visto solo come un costo ma piuttosto un investimento. E anche l’innovazione deve mantenere il continuo sviluppo, attraverso un mindset che cambiando può aiutare, come l’apertura alle sfide e alle collaborazioni tra competitor>>.





Tra gli interventi, il case history di Cala Molinella, insieme a Antonella Silvestri, docente presso ITS Turismo Puglia, esperta in valorizzazione territoriale e marketing e socia della struttura, che ha condiviso la visione dell’azienda, eco-sostenibile da 12 anni.



Per i saluti finaliNevio D’Arpa, Ceo & Founder BTM ha voluto fortemente ringraziare tutti. <<Brindisi InterAzioni è un primo passo insieme in una città dalle potenzialità enormi. Sono fiero dei tanti presenti, e della cassetta degli attrezzi che stiamo portando a casa, con grandi margini di crescita. La risposta del territorio è importante e ci dà fiducia. Le Interazioni tra collaboratori sono fondamentali, lo ribadiamo da tempo e andremo avanti in questo modo>>.

A seguito della formazione, Michele Bruno, coordinatore di BTM Gusto, ha deliziato i presenti con un aperitivo composto daeccellenze enogastronomiche del territorio.