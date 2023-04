Scivolone casalingo della Happy Casa Brindisi: Trento si prende la sesta posizione

Pesante sconfitta casalinga della Happy Casa Brindisi che cede al PalaPentassuglia contro l’Aquila Trento, capace di vincere 73-86 una partita presa in mano dal secondo quarto e condotta in porto ribaltando anche la differenza punti (all’andata vittoria brindisina di 10 punti).

A due giornate dal termine della regular season la squadra di coach Vitucci scivola in settima posizione appaiata alla Dolomiti Energia, in piena bagarre per un posto ai playoff scudetto.

Non basta il miglior Ky Bowman della stagione, autore di 31 punti con 12/17 dal campo e 7 assist a referto per una valutazione pari a 31. Il play americano prova a trascinare la squadra ma gli esterni brindisini incappano in una giornata negativa al tiro (1/6 per Harrison, 4/10 per Reed, 3/13 per Burnell).

Gli ospiti chiudono bene l’area pitturata mettendo in difficoltà Perkins e Bayehe con la verticalità di Atkins, MVP con 16 punti e 7 rimbalzi. Gli ex di giornata, Mattia Udom e Matteo Spagnolo (brindisino di nascita), risultano decisivi nel secondo tempo approfittando del super break di 16-0 con cui Trento rientra negli spogliatoi indirizzando il match. Nel finale espulsione per Nick Perkins.

Domenica 30 aprile ore 17:30 in campo al PalaLeonessa di Brescia per un altro spareggio in ottica post season.



Queste le parole di coach Frank Vitucci in sala stampa: “Prestazione modesta, i numeri sono abbastanza evidenti per percentuali basse e pochi assist di squadra. Loro hanno disputato una partita spigolosa mettendoci in difficoltà sul piano fisico e noi abbiamo fatto fatica in attacco e negli uno contro uno. Un passo indietro anche difficile da spiegare, adesso dobbiamo analizzarlo a mente lucida sembravamo spenti a livello mentale dopo una lunga serie di prestazioni positive al di là dei risultati. Dispiace per la posta in palio e la differenza punti ribaltata. Adesso è importante ritrovare le energie, recuperare Lamb che credo sarà della partita e farci trovare pronti per la trasferta di Brescia“.



IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: 73-86 (18-17, 32-39, 50-56, 73-86)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 7 (2/10, 1/3, 8 r,), Reed 11 (3/7, 1/3, 2 r.), Bowman 31 (7/9, 5/8, 7 r.), Harrison 4 (0/1, 1/5, 7 r.), Mascolo 11 (2/5, 1/2, 2 r.), Mezzanotte 1 (0/1, 0/2, 3 r.), Riismaa (0/1 da 3), Bayehe 2 (0/1, 2 r.), Perkins 6 (1/8, 0/1, 8 r.), Flores ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Conti 2 (1/3, 4 r,), Spagnolo 8 (3/8, 4 r.), Forray 10 (0/2, 3/5, 2 r.), Flaccadori 14 (3/7, 2/4, 3 r.), Udom 10 (3/3, 1/1, 4 r.), Crawford 7 (2/5, 1/3, 7 r.), Grazulis 12 (5/11, 0/1, 6 r.), Atkins 16 (8/11, 7 r.), Lockett 7 (2/3, 0/1, 4 r.), Dell’Anna ne. All.: Molin.

ARBITRI: Martolini – Grigioni – Di Francesco.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 16/25, Trento 11/17. Perc. tiro: Brindisi 24/67 (9/25 da tre, ro 13, rd 24), Trento 34/68 (7/15 da tre, ro 12, rd 33).