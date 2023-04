Compagnia Attoterzo: “Jesus Christ Superstar - Opera Rock” in scena al Teatro Impero

ATTOTERZO porterà in scena, al Teatro Impero di Brindisi, sabato 6 maggio 2023, alle ore 20.30, “Jesus Christ Superstar - Opera Rock”.

Dopo il grandioso debutto dello scorso 2 aprile, al Teatro Comunale di Mesagne, accolto a suon di applausi e con un’emozionante standing ovation nella preziosa cornice della Domenica delle Palme, la compagnia ATTOTERZO, composta da circa 60 artisti pugliesi, proporrà al pubblico brindisino una versione d’eccezione di questo capolavoro intramontabile del teatro musicale, tratto dall'opera di Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice, che ha ispirato il celebre film degli anni ‘70.

Gli ultimi giorni della vita di Cristo saranno raccontati con un cast eccezionale, i costumi mozzafiato della sartoria Meghy Costumes d’Epoque, una suggestiva scenografia e le incantevoli luci di PLS service. La rappresentazione in chiave rock della passione di Jesus (Piero Loy) e del dramma struggente di Giuda (Aldo Liotino) darà vita ad uno spettacolo capace di far vibrare le corde dell’anima di ogni spettatore, con la regia di Tony Bottazzo e Daniele Barletta, la direzione musicale di Francesco Colelli, la traduzione in lingua italiana di Daniele Barletta, coreografie di Roberta Pronat e Francesca Miccoli in qualità di vocal coach.

La compagnia ATTOTERZO, ora compagnia del Teatro Impero, propone al pubblico opere di teatro musicale contemporaneo e persegue l’obiettivo di diffondere, in Puglia ed altrove, il valore delle arti sceniche e la bellezza dello spettacolo. La compagnia vanta partner d’eccezione, tra cui la società di comunicazione TIMOTICO di Londra, l’ISBEM – Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo di Mesagne, l’associazione Brindisi e le Antiche Strade e l’I.I.S.S. Ferraris-De Marco-Valzani Polo Tecnico Professionale MESSAPIA.

Sponsor della compagnia sono il Centro Diagnostico Omega, il Centro Medico Polispecialistico Devicienti di Mesagne, QFORT e Brintek.



Foto Simona Salonna