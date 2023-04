Presentazione del Manifesto delle Case di Quartiere della città di Brindisi

Giovedì 27 aprile alle ore 17,30 nella Sala della Colonna in via Duomo 24, a Brindisi, si terrà la presentazione del Manifesto della Rete delle Case di Quartiere.

Gli enti gestori delle Case di Quartiere hanno elaborato un documento che racchiude la missione, i principi e i valori della rete, e che rappresenta la volontà di agire insieme come presidi territoriali di partecipazione per offrire servizi di qualità al territorio e diventare luoghi pubblici accoglienti e accessibili per i singoli cittadini e per la nascita di nuove imprese sociali.

All’evento parteciperanno il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, la Direttrice del Dipartimento al Welfare della Regione Puglia Valentina Romano e la Dirigente del settore Programmazione economica e sviluppo Gelsomina Macchitella.

Sottoscriveranno il manifesto:

ü Associazioni Angsa Brindisi e Il Bene che ti voglio per l’Ex Scuola Ferranti Aporti

ü Associazione CEFAS per Ex Supermercato Perrino

ü Brindisi e le Antiche Strade per Casa di Quartiere Accademia degli Erranti presso Ex Convento Scuole Pie

ü Coop. Amami e Solerin per Casa di Quartiere CAG Centro di Aggregazione Giovanile Paradiso

ü Cooperativa Legami di Comunità per Parco Buscicchio

ü Cooperativa sociale Naukleros ONLUS per Casa di Quartiere San Bao

ü The Qube srl per Molo 12 Casa di Quartiere di Palazzo Guerrieri

ü WWF Brindisi per Casa di Quartiere Minimus presso Bastione Carlo V (Porta Mesagne)

ü Yeahjasi per Casa della Musica nell’Ex Convento Santa Chiara

Case di Quartiere è un progetto realizzato dal Comune di Brindisi nell’ambito del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III - Azione 3.2. – Asse prioritario IX - Azione 9.3. Programma regionale “Pugliasocialein” Hub di Innovazione sociale.