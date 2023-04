M5S, al via a Brindisi il tour con Roberto Fico in puglia

Al via questa mattina la due giorni di incontri con i cittadini per parlare di Autonomia differenziata, Superbonus e legalità.



I primi appuntamenti di oggi hanno visto la partecipazione di rappresentanti del Movimento Cinque Stelle anche delle istituzioni locali e di Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia M5S e già presidente della Camera dei deputati.

Prima “tappa” a Brindisi dove durante una passeggiata al Mercato Settimanale il candidato sindaco M5S Roberto Fusco, insieme a diversi rappresentanti del territorio e Roberto Fico, ha ascoltato i problemi e le proposte dei cittadini.



“Il Movimento Cinque Stelle è da sempre vicino ai cittadini, tra la gente. Oggi abbiamo organizzato un momento di confronto in cui sono state ascoltate le diverse istanze e in cui si è discusso di temi di attualità e del territorio” ha detto Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale M5S Puglia.



“Temi ben chiari al nostro candidato sindaco Roberto Fusco, per questo siamo sicuri che da conoscitore del territorio saprà rappresentare la voce dei cittadini”. Il tour con Roberto Fico prosegue nella serata di oggi e si concluderà domani con una serie di appuntamenti a partire dalla mattina, a Taranto, per concludersi con l’ultima tappa a Foggia.



Gli appuntamenti vedono la partecipazione del vicepresidente del M5S Mario Turco, del deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno, degli eletti a tutti i livelli, e dei coordinatori provinciali, insieme per confrontarsi sui temi più importanti per i pugliesi.