La UILA si confronta: evento presso l’Auditorium del Castello di Mesagne

La UILA si confronta e sceglie Mesagne per discutere del “Ruolo del sindacato e le misure necessarie per un agroalimentare etico e di qualità”. Appuntamento per mercoledì 3 maggio, alle ore 10.00 nell’Auditorium del Castello, per una tavola rotonda alla presenza di Luigi Vizzino, Segretario Territoriale Uila Brindisi a cui è stata affidata la relazione introduttiva, di Emanuele Ronzoni, Commissario Straordinario Uil Puglia e di Enrica Mammucari, Segretaria Nazionale Uila.

Sarà un momento di riflessione con le Istituzioni, le Imprese e le associazioni di rappresentanza datoriali per mettere al centro il lavoro della filiera agroalimentare.

Il confronto, moderato da Pietro Buongiorno, Segretario Regionale Uila Puglia, vedrà protagonisti Adriano Abate, Direttore Confagricoltura Brindisi, Vincenzo Gatto, Vice Direttore Confindustria Brindisi, Ivana Ruggiero, Responsabile Azienda F.lli Ruggiero Mesagne e Roberto Savioli, Responsabile stabilimento Conserve Italia Mesagne.

A portare i saluti istituzionali sarà il sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli. L’incontro di Mesagne è il secondo in calendario per la UILA Puglia, dopo il confronto avvenuto a Gioia del Colle (Ba) lo scorso 21 aprile.