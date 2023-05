Approda a Brindisi il progetto Coofhea 2: Puglia e Grecia insieme per la telemedicina

L'obiettivo del progetto Coofhea 2 è quello di diffondere il modello COReHealth.

Una delegazione greca in rappresentanza di nove ospedali è stata accolta dalla Puglia per una visita di studio nell'ambito del progetto di cooperazione Coofhea 2 (Cooperation for Health), che si concentra sulla telemedicina e sulla sanità digitale. L'incontro, che si è svolto a Brindisi e Bari, ha permesso agli esperti pugliesi di presentare il modello COReHealth, la Centrale Operativa Regionale di telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche sviluppata da AReSS, l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale.

Durante la visita, gli esperti pugliesi hanno illustrato l'organizzazione della Rete oncologica pugliese e della Breast unit, e hanno mostrato il percorso assistenziale digitalizzato dei tumori al seno attraverso una televisita a una paziente. Il direttore del reparto di Oncologia medica, Saverio Cinieri, ha evidenziato come le pratiche di Health technology assessment siano orientate al futuro, grazie all'utilizzo di schede digitali condivisibili attraverso un cloud, che consentono a tutti i membri del team multidisciplinare di accedere alle informazioni in tempo reale.

Il progetto COReHealth, avviato a giugno 2022, ha già coinvolto più di 6.000 pazienti e mira a creare una rete di collaborazione tra la Puglia e la Grecia nella telemedicina e nella sanità digitale, utilizzando le nuove tecnologie per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e ridurre i costi.

L'obiettivo del progetto Coofhea 2 è quello di diffondere il modello COReHealth, che rappresenta una pietra miliare nella telemedicina applicata alla sanità complessa, come quella delle cure oncologiche. La collaborazione tra la Puglia e la Grecia si inserisce in un disegno molto più ampio: l'Unione sanitaria europea che porterà uniformi livelli di assistenza e libertà di movimento per accedere alle prestazioni.

