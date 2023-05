Massimo Ferrarese è il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo

Massimo Ferrarese, originario di Francavilla Fontana, ex presidente della Provincia di Brindisi, imprenditore, politico ed ex presidente della New Basket Brindisi, a 61 anni, è il commissario straordinario nominato dal Governo Meloni per i Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto, con decreto della presidenza del Consiglio, datato 4 maggio, con il compito di provvedere alla «tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo».