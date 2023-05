Nell’area di Valesio , sito archeologico messapico, apre “Agorà – Experience sharing area & Slow tourism”

Domenica 7 maggio inaugura “Agorà – Experience sharing area & Slow tourism”, uno spazio di ritrovo all’aperto per condividere esperienze, saperi, tradizioni ed emozioni; un posto dove riassaporare con calma lo scorrere del tempo.

Un’iniziativa finanziata con i fondi del GAL Terra dei Messapi tramite il PSR Puglia 2014/2020 e che si insedia nell’area più rurale del comune di Torchiarolo in provincia di Brindisi. Proprio di fronte all’antica Masseria Piutri e a pochissimi minuti a piedi da Valesio, sito archeologico di origine messapica.

“Crediamo nella potenzialità dell'area nei pressi di Valesio – sostiene Fabio Mitrotti, titolare di Agorà – perché posta a metà strada fra Brindisi e Lecce, vicina alla costa Adriatica e in un territorio rurale in fermento e non ancora del tutto conosciuto. Abbiamo studiato un format imprenditoriale che andasse a migliorare l'offerta e soddisfacesse, da un lato le esigenze di produttori del comparto agroalimentare e, dall’altro, quello del turista consumatore. In un’ottica olistica, inaugureremo con un programma di eventi, attività culturali ed escursioni in un contesto rurale che merita di essere riscoperto sia dagli abitanti del territorio che dai visitatori e turisti. A loro si rivolgono le nostre proposte escursionistiche (a piedi, in bicicletta ed in kayak), gli eventi musicali, teatrali e culturali, gli ottimi prodotti enogastronomici e di artigianato artistico locali"

Con l’inaugurazione di Agorà domenica prossima partirà il programma di iniziative ed eventi che durerà per tutta la prossima estate. La festa avrà inizio alle 17.30 con degustazione di prodotti tipici e accompagnamento musicale curato dal gruppo “Les Trois Lezards”, ambasciatori della musica Tadjiguina nel mondo, uno stile musicale nato nel sud ovest della Francia alla fine del Novecento.

“Fabio ha dimostrato di aver compreso pienamente lo spirito del GAL – sostiene Sergio Botrugno, presidente del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi – in quanto ha tradotto in pratica la spirito del GAL e dell’approccio LEADER. È riuscito ad avviare in autonomia collaborazioni con altre aziende mettendo in rete più territori. I prodotti di queste imprese locali potranno essere acquistati presso il punto vendita del “Mercato dei Messapi” (progetto finanziato sempre dal nostro GAL e che si intreccia con Agorà) e consumati nello stesso luogo all’aria aperta e a stretto contatto con la natura. Merita una menzione speciale per aver promosso la collaborazione tra gli operatori di diversi territori dimostrando che la strada percorsa fino ad oggi è quella giusta”.

Agorà adotta uno stile di conduzione sostenibile del proprio business, legando il raggiungimento degli obiettivi aziendali ad un progetto più ambizioso che propone l’offerta dell’intero terroir. Questo approccio da vita ad una doppia opportunità: la creazione di sinergie e un miglioramento dell’offerta territoriale attraverso la collaborazione spontanea tra operatori.