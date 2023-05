Volley, C femminile: l' Aurora Brindisi batte il Cutrofiano e conquista il terzo posto finale

L’Aurora Volley Brindisi supera senza patemi d’animo il Cutrofiano Volley nell’ultima giornata del Campionato di serie C femminile e può festeggiare la conquista del terzo gradino del podio in campionato con accesso alla fase “post season” dei play off. La partita si è disputata venerdì 5 maggio per consentire alla squadra ospite di poter fruire di un giorno di riposo in vista dell’importante impegno di domenica nelle final four del campionato regionale U16.

Clima da ultimo giorno di scuola al Pala Malagoli, con gli spalti affollati da tutto il settore giovanile biancazzurro con rispettivi genitori per assistere ad una gara tra due squadre che hanno poco o nulla da chiedere a questo campionato.

Coach Rampino però vuole mantenere alta l’asticella dell’attenzione e schiera la formazione titolare con Mollica e De Toma in diagonale, Andreula e Galiulo al centro, Della Rocca e la recuperata Palumbo in banda e Maggio libero.

Gara che non riserva particolari problemi per le brindisine con le giovani ospiti che reggono il confronto solo nelle prime battute di set per poi cedere alla maggiore esperienza e tecnica delle padrone di casa. In evidenza la centrale biancazzurra Rosanna Galiulo autrice di tredici punti e miglior realizzatrice della gara. Per la formazione avversaria buona prova per la giovane opposta Caterina Piredda autentica trascinatrice della squadra salentina.

Al fischio finale “mini invasione” di campo da parte delle bambine e ragazzine del settore giovanile per festeggiare la conquista del terzo posto e la fine del campionato con selfie di rito e cori da stadio con le loro beniamine.

La stagione dell’Aurora Volley Brindisi continuerà con la fase play off, le brindisine sono ancora in attesa di conoscere il nome della loro prossima avversaria che sarà una tra Amatori Bari e ZEST Terlizzi attualmente appaiate a cinquanta punti nel girone A che si giocheranno la quarta posizione nell’ultima giornata.

“Abbiamo ottenuto l’obiettivo prefissato per la nostra prima stagione – dichiara il Vicepresidente Daniele De Leonardis – però durante il corso della stagione abbiamo acquisito la consapevolezza di potercela giocare con tutti, come dimostrato dal secondo posto in Coppa Puglia. Per questo non vogliamo accontentarci di aver ottenuto l’accesso ai play off, ma proveremo ad andare il più avanti possibile.” conclude il dirigente brindisino.

Le date dei play off non sono ancora state rese note dalla Federazione, ma si terranno molto probabilmente nel prossimo fine settimana.

Aurora Volley Brindisi – Cutrofiano Volley 3-0 (25-12, 25-12, 25-13)

Brindisi: Palumbo K 8, Mollica 3, Galiulo 13, Della Rocca 9, Andreula 6, De Toma 9, Maggio L1, Fiore 3, Mastrantonio, Di Fronzo L2, De Maria 1, Montanero, Valente, Palmisano Romano. All. Rampino – Casalino

Cutrofiano: Testa K 1, Ponzetta 2, Panzetta 1, D’Urso 4, Piredda 7, Fari 1, Coia L1, Altavilla, Carichino, Romano. All. Salomoni – Giannotta.

Tabellino:

