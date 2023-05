She Tomorrow: arriva a Brindisi il roadshow che orienta le ragazze alla scelta delle nuove professioni del digitale in Puglia

Penultima tappa per “She Tomorrow Roadshow. Le Leaders del futuro”, la rassegna di incontri itineranti in Puglia mirata ad orientare le studentesse dei licei alla scelta degli studi post-diploma per le nuove professioni del digitale, che arriva a Brindisi, Sabato 13 maggio 2023, al Liceo Scientifico “Fermi Monticelli”.

Dopo le tappe di Foggia, Barletta, Taranto e Lecce, l’iniziativa promossa dall’ITS Academy Apulia Digital Maker– con il patrocinio dell’Assessorato Istruzione e Lavoro della Regione Puglia, Anitec-Assinform e in collaborazione con WomenX Impact, Puglia Women Lead e il Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese - continua l'entusiasmante tour nei licei scientifici e si avvia alla conclusione con l’evento finale a Bari, in programma il prossimo 27 maggio.

Anche per l'appuntamento brindisino il programma prevede l’incontro con tre personalità femminili che lavorano nel settore ICT, ambito legato all’informatica e alle nuove tecnologie digitali, in cui si stanno moltiplicando le opportunità occupazionali e di carriera grazie alla crescente richiesta di nuove figure professionali da parte dell’intero tessuto imprenditoriale nazionale e regionale.

Le ospiti, infatti, attraverso le loro testimonianze ed esperienze, offriranno alle studentesse e agli studenti - che stanno per affrontare la delicata scelta della strada da intraprendere dopo il diploma - ispirazioni e nuovi spunti di riflessione sui temi del Lavoro 4.0, delle strategie per l’acquisizione di job skills e della costruzione di un mondo di reali pari opportunità, anche nell’ottica più ampia del superamento del gap gender nel settore STEM.

Si parte alle ore 11.00 con il saluto della Dirigente Scolastica Stefania Metrangolo, a cui seguiranno gli interventi di Olga Farreras Casado, Enterprise Account Director di Linkedin, Laura De Rocco, ingegnere, vicepresidente del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Brindisi e presidente del CDA dell’impresa THCS – Telemedicine for Health Care Solutions, e Adriana Angarano, imprenditrice, project Manager in Digital Transformation per le PMI e responsabile comunicazione di Puglia Women Lead.

A presentare le opportunità offerte dai corsi professionalizzanti post-diploma gratuiti della Fondazione Apulia Digital Maker, Its academy dell’Area ICT ( Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione) finanziati dal Ministero dell’Istruzione e Regione Puglia, sarà Valentina Scuccimarra, responsabile comunicazione e orientamento, insieme a Francesca Cutrino, neodiplomata Developer ora assunta in Exprivia spa.

Questa esperienza inedita di talk ospitati nel sistema scolastico, lì dove sono le potenziali leaders del futuro, permetterà di far conoscere, in sintesi, una realtà di riconosciuta eccellenza del sistema nazionale degli Its Academy che ha appena aperto le iscrizioni on line per i corsi in Developer, Cybersecurity expert, Digital Media Specialist e 3D Artist sul suo portale www.apuliadigitalmaker.it .

Gli eventi sono riservati alle classi dei Licei che ospitano l’iniziativa ma per tutti sarà possibile seguire gli eventi in diretta streaming o in post visione – realizzati dalla start up Comtainer, fondata da ex studenti dell’Apulia Digital Maker - sui canali social dell’ITS Academy a questi links:

· FB:https://www.facebook.com/apuliadigitalmaker

· TWITCH: https://www.twitch.tv/apuliadigital

· YOUTUBE: https://www.youtube.com/@itsacademyapuliadigital