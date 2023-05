La Regione Puglia con 12 imprese a Monaco per Transport Logistic 2023: selezionate due imprese Brindisine

Delli Noci: “Partecipazione strategica per un settore di punta: in Puglia più di 58mila addetti nella logistica”

Forte di un interscambio con la Germania che sfiora i 3 miliardi di euro, la Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, vola a Monaco di Baviera, per partecipare a Transport Logistic 2023, in programma da martedì 9 a venerdì 12 maggio, nel Trade Fair Center Messe München.

Si tratta della principale fiera al mondo per il settore della logistica, dove si presentano i nuovi mezzi, soluzioni ed applicazioni dell’IT (Information Technology) per la mobilità e la gestione della catena di fornitura. L’edizione di quest’anno avrà come tema la sostenibilità.

A parte i numeri dell’ultima edizione (2.374 espositori su oltre 125.000 mq di spazi espositivi ed oltre 64.000 visitatori provenienti da 125 paesi) ad aggiungere valore all’evento è la concomitanza, nella stessa città e nello stesso quartiere fieristico, con Air Cargo Europe, salone dedicato al trasporto merci per via aerea, che riunisce gli operatori specializzati provenienti da tutto il mondo.

È proprio la coincidenza dei due eventi a rendere l’appuntamento imperdibile non solo per l’industria della logistica e dei trasporti multimodali ma anche per le imprese pugliesi che hanno scelto di partecipare.



A spiegarlo è l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci: “La partecipazione a questo evento è strategica per la Regione e per le imprese della delegazione. Transport Logistic è l’evento mondiale di punta della logistica. La Puglia, che per la sua posizione geografica è naturalmente una piattaforma logistica, servita per di più da infrastrutture con importanti programmi sviluppo, ha un forte interesse per il settore.

Per questo all’evento partecipano Aeroporti di Puglia e le due Autorità portuali pugliesi. La logistica è un settore economico trasversale a tutti i comparti produttivi, che in Puglia conta più di 9.100 imprese registrate ed oltre 58mila addetti. Andiamo a Monaco di Baviera per valorizzare il settore, accrescere le collaborazioni internazionali, presentare le novità e soprattutto l’offerta del sistema Puglia nella logistica. Inoltre torniamo in un Paese, la Germania, che – vorrei ricordarlo – è il nostro primo partner commerciale. Con questo Paese abbiamo raggiunto un interscambio commerciale (export + import) per circa 3 miliardi di euro”.

Le imprese della delegazione pugliese saranno ospitate come sempre nello stand istituzionale con una postazione personalizzata, ma potranno anche partecipare ad eventi e conferenze rivolti ai professionisti del settore.

Inoltre, la Regione Puglia (Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese) con il supporto di Puglia Sviluppo e in collaborazione con la Camera di commercio italiana per la Germania (Itkam - Italian Chamber of Commerce for Germany), organizzerà per le aziende della delegazione pugliese agende di incontri d’affari con potenziali partner individuati dall’Itkam.

Ad arricchire il programma anche due eventi di networking previsti per mercoledì 10 maggio: alle 10,30, Itkam organizza un incontro tra le delegazioni pugliese e austriaca nel padiglione dell’Austria; dalle ore 16,30 in poi, a cura della Regione Puglia, si svolgerà un evento di networking nello spazio espositivo regionale con varie delegazioni internazionali e la presenza di Aeroporti di Puglia e delle due Autorità portuali pugliesi.

Queste le imprese della delegazione: Adriatica Tecno Logistica (Bari); Apulia Logistics (Bari); Cascione Autotrasporti (Brindisi); Gesfa (Bari); Hyperion (Brindisi); Istop Spamat (Molfetta - Ba); M-Log Srl (Torricella- Ta); Net of Trucks (Molfetta - Ba); Nextome (Conversano - Ba); Peyrani Sud (Taranto); Picardi Shipping (Taranto); Sinapsi (Lecce).

Fonte Press Regione Puglia