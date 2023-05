Puglia Promozione: promossi 10 tour e fam trip ai media e tour operator nazionali e internazionali.

Online l'avviso pubblico Educational Tour 2023. Accreditamento sulla BuyPuglia Matching Platform

Dieci tour e fam trip rivolti ai media e tour operator nazionali e internazionali, con il coinvolgimento degli operatori della filiera turistica regionale

È online il nuovo avviso pubblico di Pugliapromozione Educational Tour 2023, al via i 10 tour alla scoperta della Puglia: tutti i territori coinvolti per un’offerta ricca di percorsi inesplorati e modalità di viaggio alternative.

Gli operatori della filiera regionale possono candidarsi per offrire la propria disponibilità in co-marketing, utilizzando il DMS PUGLIA. Un modo diretto per promuoversi attraverso il mercato intermediato e i media esperti di settore. Candidature aperte da questo link: http://dms.puglia.it

I media nazionali e internazionali, i tour operator, le agenzie di viaggio, i blogger/influencer e i giornalisti di settore potranno scoprire la Puglia inviando le candidature da questo link: dms.puglia.it/buypuglia