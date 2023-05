Attivita’ motoria, conclusi i progetti del csi al comprensivo commenda

Sono giunti a termine, presso l’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi, i progetti “CSI IN MOVIMENTO 2022” e “CHILDREN IN SPORT 2022”,organizzati dal Comitato Territoriale CSI Brindisi APS e dal Comitato Regionale Puglia APS, finanziato dalla Regione Puglia avviso A e D P.O. 2022, avuto come finalità principale quella di promuovere e diffondere percorsi educativi e di alfabetizzazione motoria per alunni della scuola dell’infanzia.

Il progetto ha avuto una durata di 7 mesi e ha coinvolto i bambini dai 3 ai 5 anni dei plessi “Cicerone” e “Parco Di Giulio” dell’ Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi, avvalendosi della professionalità di Istruttori qualificati CSI e riconosciuti dal CONI.

Durante le lezioni sono state proposte una serie di attività di carattere ludico per stimolare i bambini nello sviluppo e consolidamento dellecapacità coordinative generali e speciali e degli schemi motori di base, apprendimenti fondamentali in questa fase evolutiva per la strutturazione dello schema corporeo.

Attraverso il gioco, i bambini hanno potuto esplorare e scoprire il proprio corpo ed esercitare il proprio repertorio di abilità, capacità motorie, coordinative ed emotive attraverso il divertimento.

E’stata utilizzata la metodologiadello storytelling e della libera esplorazione al fine di stimolare anche la loro fantasia motoria. I bambini hanno dimostrato un alto livello di coinvolgimento ed interesse. Attraverso attività propedeutiche e graduali, gli alunni sono stati guidati alla scoperta del maneggio dei piccoli attrezzi come il cerchio, la fune e la palla imparando ad utilizzare l’attrezzo sia in maniera statica che in maniera dinamica. Per lo sviluppo della capacità di ritmico, nel corso delle lezioni sono state proposte delle semplici coreografie attraverso il metodo dell’ imitazione e con il supporto di musiche e filastrocche.

Particolare attenzione è stata posta in attività ludiche e multilaterali per lo sviluppo degli schemi motori di base come camminare,strisciare, correre, rotolare, saltare, lanciare ed afferrare, nelle loro differenti varianti esecutive (es. camminare lentamente, velocemente, avanti, dietro oppure saltare a piedi uniti, a gambe divaricate, saltare dentro e fuori, lontano e vicino).

Tra le diverse forme organizzative sono state preferite l’attuazione di percorsi motori e circuiti.

Sono state proposte attività sulla quadrupedia ed elementidi base della ginnastica per promuovere l’apprendimento della capovolta.

Soprattutto con le classi di 4 e 5 anni sono state attuate forme organizzative di lavoro finalizzate a favorire la socializzazione attraverso attività in coppia o in piccoli gruppi, con l’utilizzo dei piccoli attrezzi o a corpo libero.

Il progetto si è concluso con due manifestazioni, che hanno coinvolto i bambini, le maestre e i genitori, alla presenza della dirigente scolastica Patrizia Carra, del Presidente Regionale CSI Puglia Ivano Rolli e tutto lo staff del CSI Brindisi, durante le quali hanno potuto mettere in pratica una parte degli apprendimenti dei mesi precedenti.

I bambini hanno eseguito un percorso multilaterale che prevedeva la realizzazione della capovolta o di un rotolamento, diverse andature, dei saltelli a piedi uniti e divaricati, la quadrupedia e dei salti sul trampolino.

Successivamente sono stati coinvolti in coreografie a corpo libero e con l’utilizzo del cerchio e di un foulard.

In conclusione di queste giornate sono state effettuate delle premiazioni con la consegna delle medaglie che i bambini hanno portato felicemente a casa.