Dolce&Gabbana portano l'alta moda in puglia: il 10 e 11 luglio l'evento nel centro storico di Ostuni

Anche per l'estate del 2023, come accaduto lo scorso anno con Gucci, la prestigiosa industria della moda ha scelto la splendida regione della Puglia per presentare alcune delle sue collezioni più importanti. Il centro storico di Ostuni, conosciuta come la "Città Bianca", ospiterà un evento esclusivo della rinomata maison Dolce&Gabbana nella splendida cornice della Valle d'Itria, dal 7 all'11 luglio. In particolare, questa affascinante località è stata selezionata per l'appuntamento del 10 luglio. La notizia è stata confermata da una delibera approvata dalla commissione straordinaria che attualmente governa il Comune di Ostuni, dove si approva la "manifestazione 'Presentazione Collezione Alta Sartoria' della Dolce & Gabbana s.r.l., un'azienda leader a livello internazionale nel campo della moda".

Secondo quanto comunicato dal Comune, all'evento di Ostuni sono attesi più di seicento ospiti provenienti da tutto il mondo, che parteciperanno su invito esclusivo. Tra i partecipanti ci saranno rappresentanti delle istituzioni locali e oltre cinquanta giornalisti provenienti dalle più importanti testate internazionali del settore moda.

Gli appuntamenti che si terranno nel mese di luglio nella splendida cornice della Valle d'Itria saranno un importante tassello del "Grand Tour d'Italia" ideato da Dolce&Gabbana a partire dal 2012, anno in cui è stata presentata la prima Collezione Alta Moda a Taormina. Questo percorso unico nel suo genere ha portato i rinomati stilisti italiani a valorizzare le bellezze e le tradizioni delle diverse regioni italiane, trasformando ogni evento in un'esperienza indimenticabile che celebra l'eccellenza della moda italiana.