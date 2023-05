Amministrative: alle 23:00 l’affluenza era al 49,69%. Oggi si vota fino alle 15:00

Nei 50 comuni pugliesi che si apprestano ad eleggere il nuovo Sindaco, alle 23 si è recato al voto il 49.69% degli elettori. Un dato che fa calare di ben 15 punti percentuali l'affluenza del 2018 in cui in Puglia alle 23 aveva votato il 65,83, anche se in quell'occasione si votò solo nella giornata di domenica.

Oggi si voterà ancora fino alle 15 e si capirà la vera differenza di percentuale al voto rispetto al 2018.

La situazione nei comuni del brindisino alle ore 23:00 :

BRINDISI 42,49%

CAROVIGNO 51,26%

FRANCAVILLA FONTANA 49,93%

ORIA 55,72%

OSTUNI 50,78%

SAN DONACI 56,38%

SAN PIETRO VERNOTICO 47,75%

TORRE SANTA SUSANNA 52,29%