Oggi, 19 maggio si ricorda Melissa Bassi nell'11° anniversario della tragica morte.

Oggi, 19 maggio 2023, nell'11° anniversario della tragica morte di Melissa Bassi, presso l’Istituto Morvillo Falcone è stato celebrato un momento di ricordo alla presenza delle autorità, dei genitori di Melissa, delle studentesse e degli studenti.

Il sindaco Riccardo Rossi ha deposto i fiori a nome dell'amministrazione e di tutta la comunità brindisina.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.