Presentazione a Brindisi del talent enogastronomico "La Puglia in Tavola"

Attori principali del progetto enogastronomico alcuni Istituti alberghieri della Regione Puglia.

Qui, l’incessante lavoro di formazione dei docenti che con impegno e maestria si adoperano spesso nell’ombra per garantire il miglior ambiente di apprendimento possibile, guidati da Dirigenti Scolastici aperti alle innovazioni così come alla tutela della tradizione, ha permesso agli studenti di dimostrare le abilità professionali raggiunte.



Davanti alle telecamere del filmaker e regista Gianni Visaggio durante la registrazione delle puntate del format “La Puglia in Tavola”, si è preparato un intero menu basato su prodotti locali con relativo abbinamento dei vini.

Lunedì 22 maggio presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi alle ore 10.00, verrà presentata la puntata del format girata presso la stessa scuola, con la consegna dell’attestato di partecipazione agli studenti coinvolti nella preparazione dei piatti e nell’abbinamento dei vini e di un riconoscimento per la pregevole attività svolta dal Dirigente Scolastico Prof. Cosimo Marcello Castellano.

Al termine delle presentazioni previste anche a Foggia e Grumo Appula, sarà avviato un contest sui canali social dell’Associazione che permetterà a tutti di votare il menu più gradito tra quelli proposti.

Non resta, dunque, che formulare i migliori auguri a queste promesse della ristorazione, chiamate al compito entusiasmante di promuovere le nostre produzioni locali e la Puglia intera anche come meta enogastronomica.