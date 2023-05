La Puglia si aggiudica il premio innovazione digitale in sanità’

La Regione Puglia ha vinto il premio “Innovazione Digitale in Sanità 2023” per il progetto Sm@rtScreening, la piattaforma multicanale che fornisce servizi e informazioni sui programmi di prevenzione oncologica. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dall’Osservatorio Sanità digitale del Politecnico di Milano, che ogni anno premia i progetti che si sono distinti per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e cambiamento nel mondo della Sanità in Italia. La Regione Puglia, in particolare, ha vinto nella categoria “Analisi dei dati per il supporto alle decisioni”.