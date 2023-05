Serie D calcio: Poule Scudetto, il Brindisi FC sconfitto 3-0 a Sorrento

Nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Poule Scudetto di Serie D, il Sorrento travolge un Brindisi rimaneggiato allo stadio “Italia”.



A decidere il match le reti di Gianmarco Todisco (19’), dell’ex Badje (57’) e di Petito (61’). Il Sorrento chiude il girone a 6 punti conquistando l’accesso alla seconda fase; alle spalle dei costieri il Catania con 3 punti, poi il Brindisi a 0.

Il match disputato oggi (domenica 21 maggio) in Campania era il terzo e ultimo atto del girone di qualificazione della Poule Scudetto, vinto dallo stesso Sorrento che ha chiuso a punteggio pieno il mini girone battendo 2-0 il Catania in Sicilia e 3-0 la formazione pugliese, che nella seconda partita era stata sconfitta in casa (1-2) dagli etnei. con un sorpasso maturato nello scorcio finale dell’incontro del «Fanuzzi».



Per sperare nel passaggio del turno, il Brindisi avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto e invece è arrivata una netta sconfitta che certo non attenua la gioia per la promozione. Le reti del successo sorrentino: al 19′ da Todisco e al 57′ Badje (ex di turno) e al 61′ Petito.

Finisce a Sorrento la stagione del Brindisi di mister Cino Danucci, neo promosso in serie C: una stagione storica.

LE FORMAZIONI – Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica, Cacace, Fusco, Scala, Cuccurullo, Badje, Herrera, Petito. A disposizione: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Erradi, Maresca, Gaetani, Gargiulo, Simonetti. Allenatore: Enzo Maiuri – Brindisi: Di Fusco, Esposito, Rossi, Cancelli, Felleca, D’Anna, Valenti, Malaccari, Palumbo, Baldan, Maltese. A disposizione: Vismara, Auro, Montalto, De Rosa, Ceesay, Opoola, Di Modugno, Mancarella, Stauciuc. Allenatore: Ciro Danucci.