Il liceo “Pepe-Calamo”di Ostuni al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023

Ostuni - Il liceo "Pepe-Calamo" ha bandito per il terzo anno consecutivo un certamen a tema per promuovere la cultura e la creatività delle studentesse e degli studenti delle scuole di primo e secondo grado di Ostuni e del territorio; quest'anno si è scelto un tema in linea con il Goal 5 "Parità di genere" dell'Agenda 2030: il protagonismo della donna nella storia della letteratura, dell'arte e della scienza.

Le studentesse e gli studenti sono stati invitati a partecipare inviando degli elaborati scritti (prosa e versi), fotografici, audiovisivi, grafici attraverso i quali promuovere le figure femminili che, al pari degli uomini, abbiano dato un contributo significativo alla crescita sostenibile dello spirito e della società umana.

Il 25 maggio nell'auditorium dell'istituto studentesse e studenti, genitori, docenti e cittadini saranno invitati, tramite invito telematico, a partecipare a una manifestazione in cui saranno presentati, attraverso installazioni, mostre, performance teatrali, letture e premiati i lavori delle studentesse e degli studenti.





Spiega il Dirigente Scolastico del “Pepe-Calamo”, professor Francesco D’Atti: «L’inclusione tra gli eventi del Festival è certamente un’attestazione del valore della nostra iniziativa. La scuola, infatti, è chiamata attivamente a diffondere la cultura della sostenibilità e del cambiamento di comportamenti contrari al benessere del nostro pianeta e dei suoi abitanti. Senza il contributo

consapevole delle giovani generazioni, che su questi temi mostrano già una spiccata sensibilità, sarebbe infatti impossibile realizzare quel cambiamento culturale e politico che consentirà all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile».

Contatti:



Email: brps11000v@istruzione.it

Tel. 0831 332291

Informazioni aggiuntive sull'evento

È possibile partecipare all'evento previa richiesta da inoltrare a brps11000v@istruzione.it