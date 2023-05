Fasano: “merenda nell’uliveto” a lago Forcatella

Fasano - La bellezza di lago Forcatella che è un unicum in Puglia e non solo, la passeggiata nella piana degli ulivi millenari e alla fine la merenda con l’olio che è ricchezza di Fasano e di tutto il territorio.

Ambiente, paesaggio, gastronomia e benessere a braccetto per la terza edizione della «Merenda dell’Uliveto» 2023. L’appuntamento è sabato 27 maggio dalle 17 alle 20 a Lago Forcatella per l’evento organizzato dal Comune con l’associazione nazionale «Città dell’Olio», la cooperativa Serapia e lago Forcatella.

Si parte alle 17 con il raduno dei partecipanti al lago Forcatella (l’appuntamento con già 50 iscritti provenienti da ogni parte di Puglia è già sold out) e si prosegue con la passeggiata nell’uliveto e la visita all’impianto di raffinazione delle acque reflue di Forcatella. Poi, al calar della sera, davanti al sole che tramonta sulle colline di Selva e Laureto, i partecipanti potranno degustare l’olio in abbinamento a prodotti tipici del territorio.

«È un appuntamento importante perché coniuga aspetti storici, ambientali ed enogastronomici e ci dà la possibilità di passeggiare all’interno di un luogo che è uno più importanti della Puglia – sottolinea il sindaco Francesco Zaccaria –. Lago Forcatella è un esempio di impiantistica innovativa e rivoluzionaria perché è l’unico impianto dell’acquedotto pugliese a essere gestito in modo sperimentale dal comune di Fasano e Technoacque. È un esempio di economia circolare applicata alle acque perché da un rifiuto siamo riusciti nell’intento di produrre acqua utilizzabile in agricoltura. E speriamo un giorno di arrivare alla potabilizzazione dell’acqua. Ci auguriamo che a questo evento possano seguirne altri, affinché la città possa abbracciare questo luogo culturalmente».

«Rinnoviamo questo evento per mettere al centro dell’attenzione la valorizzazione dell’olio che è un asset fondamentale della economia fasanese (con oltre 30 produttori, n.d.r.) – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota –. L’olio è ricchezza economica e storica della nostra terra e offrirà l’occasione per godere di un luogo speciale come lago Forcatella che all’ora del tramonto diventa ancora più bello. Ringrazio l’ufficio agricoltura e attività produttiva e il responsabile del procedimento Gianfranco Mazzotta che ha curato anche la realizzazione di uno spot sull’evento».

«Abbiamo scelto lago Forcatella perché è un luogo in cui natura e storia si coniugano e si intrecciano alla perfezione – dice Marialucrezia Colucci, responsabile cooperativa Serapia –. È modello vincente di scienza applicata al paesaggio e insiste in una zona speciale perché da lì passa la via Francigena e insistono tante masserie con frantoi storici».

«Siamo orgogliosi di ospitare quest’evento perché abbiamo occasione di accompagnare i visitatori nell’impianto di acque reflue – dice Valeria Casarano per Technoacque, azienda che gestisce il lago –. Un impianto che è una eccellenza a livello europeo dal forte valore ambientale perché da un rifiuto, grazie alle più moderne tecnologie, riusciamo a recuperare acqua e ridistribuirla in agricoltura».