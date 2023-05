La compagnia aerea low-cost Volotea, ha nuovo collegamento: Brindisi-Cagliari.

Brindisi Il nuovo collegamento per Cagliari dall’Aeroporto del Salento inizierà sabato 27 maggio e sarà operato in esclusiva con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Cagliari si Aggiunge Nantes, verso cui Volotea ha ricominciato a volare dallo scorso 4 maggio.

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, scalda i motori in vista dell’estate e si prepara a inaugurare il nuovo volo Brindisi-Cagliari. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea ogni martedì e sabato, si affianca da domani al collegamento alla volta di Nantes, verso cui il vettore ha ricominciato a volare da giovedì 4 maggio. Infine, non va dimenticato che la low-cost è presente in regione anche a Bari, da cui è possibile decollare alla volta di 10 destinazioni, 2 in Italia e 8 all’estero.

“Siamo estremamente felici di inaugurare un nuovo collegamento domestico in partenza da Brindisi. A partire da domani, volare tra Brindisi e Cagliari sarà ancora più facile grazie alla nostra nuova rotta operata in esclusiva: lo scambio di passeggeri tra le due regioni sarà così più semplice, comodo e offrirà l’occasione di visitare la Puglia e la Sardegna a tutti coloro che hanno in mente una vacanza tra storia e bellezze naturali – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Non vediamo l’ora di trasportare i nostri passeggeri verso due destinazioni vacanziere molto diverse ma capaci di soddisfare le esigenze di viaggio di qualsiasi tipologia di viaggiatore”.

“Il nuovo collegamento – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – rappresenta l’ennesima occasione di crescita per l’Aeroporto del Salento, infrastruttura strategica a sostegno dell’industria turistica del territorio. Sono convinto, infatti, che questa nuova rotta contribuirà a far crescere non solo l’outgoing, ma anche e soprattutto l’incoming, alla luce del grande appeal che la Puglia ha saputo conquistarsi con pieno merito e che, anno dopo anno, la incorona quale regina dell’estate. Volotea, con la quale lavoriamo in sinergia da anni, si conferma un partner commerciale affidabile per migliorare il nostro network nazionale e internazionale, e per dare risposte concrete alla crescente domanda di mobilità del nostro territorio”.