Al parco "Cesare Braico" di Brindisi si è tenuta la "Festa dello Sport" dell'I.A. "S, pertini".

Si è tenuta questa mattina, presso il parco "Cesare Braico" di Brindisi, la Festa del dello Sport organizzata dall'Istituto Alberghiero "S. Pertini" di Brindisi per promuovere inclusione, salute e corretta alimentazione.



Per il nostro Istituto erano presenti i ragazzi che hanno partecipato in questo anno scolastico al Progetto Regionale "Scuola, Sport e Disabilità" nell'attività di Badminton con la professoressa Angela Sgura e la classe #2I della #scuolasecondariaGiulioCesare.



La mattinata è iniziata con i saluti istituzionali di Marcello Castellano, Dirigente Scolastico I.P.E.O.A. Pertini; Giuseppe Silippo, Direttore Generale USR Puglia; Mario Trifiletti, Dirigente Ufficio I USR Puglia; Tiziana Di Noia, Dirigente USP di Brindisi; Giantommaso Perricci, Referente Progetto "Scuola, Sport e Disabilità"; Giuseppe Pinto, Presidente CIP Puglia. A seguire i ragazzi hanno partecipato a diversi tornei sportivi contemporaneamente: sport di squadra (calcio, pallavolo, basket, baskin),calcio balilla, badminton, tennis tavolo e lancio del vortex, caccia al tesoro.



Dopo aver visitato i principali laboratori e spazi dell'Istituto Alberghiero, la mattinata si è conclusa con la premiazione dei partecipanti.



I ragazzi sono stati accompagnati dai docenti Silvia Lapore, Giovanna Di Gennaro, Valeria Criscolo, Annalisa Ciacco, Francesca Pacella, Alessandra Carra e dai tirocinanti del Dipartimento di Scienze Motorie e dello Sport dell'Unisalento Federica Stabile, Andrea Pagliara e Marcello Uggenti.





I carabinieri della Stazione di Torre stanno investigando sul caso, poiché è stata presentata una denuncia per tentato furto.