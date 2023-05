Porto di Villanova, Amati: “Comune sceglie gestione pubblica. Quasi pronti per dragaggio”

Porto Villanova. Amati: “Comune sceglie gestione pubblica. Presto contributo per progettazione. Quasi pronti per dragaggio”

Dichiarazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Il comune di Ostuni ha scelto di realizzare in proprio tutte le opere per migliorare la funzionalità del porto di Villanova e per questo scopo la Regione Puglia erogherà al più presto un contributo di 300mila euro per la progettazione relativa alla messa in sicurezza delle opere marittime esistenti.

"Sulle opere di dragaggio, invece, il procedimento di autorizzazione ambientale è alle battute finali: si attende solo il deposito di documentazione tecnica integrativa, per poi avviare il cantiere, il cui avvio a pieno regime è previsto a breve e comunque non più tardi del prossimo settembre.

"Ringrazio il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes per la risolutezza e la chiarezza nell’affrontare la questione, così come ringrazio i dirigenti regionali e del comune per la collaborazione sempre tempestiva e attenta.”