Brindisi: il vice premier Salvini incontra il sindaco Marchionna

Sabato,10 Giugno, il vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si è incontrato con il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, per discutere dello sviluppo del porto e del rilancio delle infrastrutture ferroviarie e stradali. L'incontro informale si è svolto presso il Comune ed è stato caratterizzato da un'atmosfera breve ma proficua.



Salvini ha anche commentato i risultati delle elezioni amministrative a Brindisi, sottolineando che per la prima volta la Lega fa parte della giunta comunale. Ha elogiato Brindisi come una città straordinaria che potrebbe diventare un vero motore per l'intera regione della Puglia.

Riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Salvini ha garantito che il Ministero dei Trasporti utilizzerà tutti i fondi assegnati e che, se necessario, spenderà anche di più. Ha assicurato che l'attenzione sarà posta sull'efficace utilizzo delle risorse finanziarie per favorire lo sviluppo delle infrastrutture e migliorare il trasporto nel paese.

L'incontro tra Salvini e Marchionna rappresenta un passo importante verso la collaborazione tra il governo centrale e l'amministrazione locale per affrontare le sfide legate al trasporto e allo sviluppo infrastrutturale. Si spera che queste iniziative portino a una crescita economica e a un miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Brindisi e di tutta la Puglia.