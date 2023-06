Il Prefetto La Iacona incontra l’Ambasciatrice di Grecia in Italia

Lo scorso venerdì, il Prefetto Michela La Iacona ha ricevuto, presso il Palazzo di Governo, l’Ambasciatore della Repubblica Greca, S.E. Eleni Sourani che, accompagnata dal Console Onorario di Grecia a Brindisi, Antonella Mastropaolo, è in visita nella città per partecipare ad una serie di eventi patrocinati dall’Ambasciata Greca.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stato occasione per un proficuo dialogo in nome degli ottimi rapporti di amicizia e collaborazione che caratterizzano i due Paesi.

Nel corso del colloquio il Prefetto ha sottolineato l’importanza delle forti relazioni economiche tra la Grecia e l’Italia, e la terra di Puglia in particolare, all’insegna delle antiche e speciali relazioni culturali e commerciali che legano i due Paesi. Molteplici le tematiche di attualità e gli argomenti di comune interesse affrontati tra cui i fenomeni migratori e gli effetti della crisi economica sul tessuto sociale e produttivo.

L’Ambasciatore ha espresso la propria gratitudine al Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta ed ha manifestato grande apprezzamento per le bellezze naturali e culturali del territorio. La visita si è conclusa con uno scambio di omaggi in ricordo della giornata.