Fasano, “AccordiAbili”: la prima edizione del Festival “La Musica è di Tutti”

“AccordiAbili” , Fasano: la prima edizione del Festival “La Musica è di Tutti”

L’Associazione di Promozione Sociale “AccordiAbili” presenta la prima edizione del Festival “La Musica è di Tutti” che si terrà a Fasano domenica 18 giugno con inizio alle ore 21,30. Tanti i musicisti di valore, selezionati dal Direttore Artistico Vincenzo Deluci, che saliranno sul palco di piazza Ciaia nella splendida cornice delle luminarie della festa patronale di Fasano. Un festival d’inclusione sociale non competitivo – non il solito contest - per trasmettere un’immagine finalmente allegra, autoironica, capace, impegnata, ottimista e talentuosa delle persone con disabilità.

Una grande festa per chiudere il progetto di rete “La Musica è di Tutti”, partito a gennaio del 2021, che AccordiAbili ha realizzato con i fondi che riceve grazie a chi sceglie di destinarle il proprio 5x1000 e al co-finanziamento del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l’avviso Giovani per il sociale 2018. Ad affiancare nella rete di progetto la capofila AccordiAbili, due partner: il Comitato dei Genitori Fasano e la Cooperativa Sociale Genteco di Conversano.



La serata sarà coordinata da un “presentatore” d’eccezione: Daniele Rotondo, giornalista del Tg2 e da anni grande amico di AccordiAbili il quale, affiancato da un’interprete L.I.S., chiamerà sul palco gli artisti, tra i quali spicca la special guest e madrina della serata, Annalisa Minetti - artista poliedrica e dal grande talento, capace di eccellere in più campi, tra cui anche quello sportivo, a dimostrazione di quanta determinazione, impegno e passione lei metta in tutto quello che fa.