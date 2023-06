Med Cooking School di Ceglie Messapica: le masterclass di alta formazione

Ceglie Messapica celebra la sua identità culinaria, Horizon porta otto Masterclass di eccellenza nella città della gastronomia.

L’importanza del cibo come veicolo per raccontare storie, tradizioni e identità territoriali attraverso un programma di 8 Masterclass di Horizon, il progetto finanziato da Punti Cardinali, una delle iniziative di “Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro”, realizzato dal Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con i partner Med Cooking School, associazione “Dante Alighieri ETS” e il sostegno della Federazione Italiana Cuochi (FID) e AMIRA.

Il primo appuntamento della rassegna si terrà martedì 20 giugno, a partire dalle ore 9, presso la Med Cooking School, nel cuore del borgo antico della città messapica. “Il cibo racconta il territorio” è il tema della Masterclass inaugurale, che vedrà protagonista l’Executive Chef Salvatore Turturo, presidente dell’Unione Regionale Cuochi di Puglia e vice presidente nazionale per l’area Sud della FIC. Accanto a lui Giuseppe D’Elia, fiduciario AMIRA, sezione Puglia Bari, Roberto De Donno, docente universitario ed esperto marketing territoriale, Nicola Chielli, esperto dei processi formativi Gruppo Fortis, e Domenico De Mattia, nutrizionista, storyteller e presidente Alia Fastigia. Tutti contribuiranno ad arricchire l’esperienza con le loro competenze e le loro prospettive. Saranno presenti, inoltre, i rappresentanti istituzionali regionali e comunali.

Le masterclass di Horizon rappresentano un’occasione unica per esplorare la ricchezza e la diversità del food, trattando temi che spaziano dall’arte culinaria alla sostenibilità, dalla valorizzazione dei prodotti locali all’innovazione gastronomica. Tutti gli incontri di alta formazione saranno guidati da esperti del settore che condivideranno le loro competenze, le loro passioni e le loro esperienze, offrendo ai partecipanti l’opportunità di acquisire conoscenze approfondite e competenze nel settore food e hospitality.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle Masterclass di Horizon, è possibile recarsi presso l’Orientation Desk sito in via Garibaldi, 35, a Ceglie Messapica, oppure compilare il form.



