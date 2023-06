Il DG di AReSS Puglia, Giovanni Gorgoni, è stato rieletto Presidente di EUREGHA

Giovanni Gorgoni, direttore generale di AReSS Puglia, è stato rieletto Presidente di EUREGHA, il network europeo delle autorità sanitarie e regionali locali.

Una conferma della capacità della Puglia di essere terreno fertile per l'innovazione in campo sanitario e la propria capacità di programmazione in ambito sanità a livello internazionale.

Tra i progetti da menzionare, quelli su salute mentale nelle scuole, su modelli di presa in carico "comunitaria" dei pazienti oncologici e sugli acquisti per la sanità basati sui risultati di salute. Il prossimo anno, Euregha concentrerà i suoi sforzi per sollecitare il Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari e sulla Strategia farmaceutica europea.

È poi recente la notizia dell’aggiudicazione all’agenzia pugliese di tre progetti: oncologia di comunità, misurazione dei risultati di salute riferiti dai pazienti e procurement basato sul valore, che coinvolgeranno partner di altissimo profilo.

Il direttore generale di Aress Puglia, Giovanni Gorgoni, confermato alla presidenza del network internazionale Euregha

Cosa è e cosa fa Euregha

Euregha è la rete che rappresenta le autorità regionali e locali europee con l'obiettivo di migliorare la politica sanitaria in Unione Europea. Stabilisce e promuove la collaborazione tra i suoi membri e le istituzioni dell'UE con le reti e le organizzazioni sanitarie paneuropee che lavorano con sanità pubblica e assistenza sanitaria.

Il network compie interventi di sollecito istituzionale presso gli apparati dell’UE, supporta nelle varie fasi gli iter normativi europei, intercetta e diffonde le buone pratiche in ambito sanitario, innova in maniera attiva partecipando ai progetti europei.

Il prossimo anno, con il rinnovamento del Parlamento europeo, Euregha concentrerà i propri sforzi a sollecitare i nuovi eurodeputati sulle azioni relative a due grandi quadri normativi in corso di approvazione, pilastri fondamentali della futura Unione sanitaria europea: il Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari e la Strategia farmaceutica europa.