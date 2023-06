Mesagne, tra giugno e luglio ritornano gli appuntamenti del Festival del Libro Emergente

Un programma di presentazioni di generi e argomenti diversi con la presenza di autori di caratura nazionale per onorare la nomina di Mesagne Capitale della Cultura di Puglia 2023. Ecco cosa propongono, a partire da martedì 20 giugno, gli organizzatori nella terza edizione del Festival del Libro Emergente. La kermesse letteraria, partita nel 2021 on line, è ormai un appuntamento consolidato nel programma dell’estate mesagnese.

Gli appuntamenti di giugno si terranno tutti nel Chiostro del Municipio di Mesagne a partire da martedì 20giugno,alle ore 20.30con la presentazione del libro "Una coppia da record" di Michele Rizzitelli. Questa presentazione è stata organizzata in collaborazione con l’ASD Atletica Mesagne. Attesissima è la presentazione del nuovo romanzo di Gabrielle Genisi dal titolo "L'Angelo di Castelforte" con protagonista il personaggio Chicca Lopez. Gabriella Genisi è l’autrice delle avventure di Lolita Lobosco, commissaria di Polizia barese protagonista della serie tv in onda su Rai 1. Tra le novità della programmazione 2023 c’è la poesia che, grazie a Simona Volpe e "Le ragioni del Cappero", arricchirà l’offerta culturale del Festival del Libro Emergente. A chiudere gli appuntamenti letterari per il mese di giugno, evidenziamo ilgradito ritorno a Mesagne di Simone Tempia inventore per più famoso maggiordomo Lloyd. Tempia presenterà "Il Piero e la ricerca di una felicità", ultimo suo lavoro che sta riscuotendo un forte successo in tutta Italia.