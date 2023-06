Ordine Avvocati e Commercialisti: a Brindisi il convegno "Open knowledge- conoscere le aziende confiscate"

BRNIDISI - Il giorno 21 giugno 2023, a partire dalle ore 9:30 si svolgerà presso la Sala Convegni “Alfredo Malcarne” il convegno finale organizzato dalla Camera di commercio di Brindisi con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e dell’Ordine degli Avvocati per presentare i risultati emersi nel progetto "Open knowledge: conoscere le aziende confiscate", coordinato da Unioncamere, e realizzato all'interno delle linee di finanziamento previste dal PON legalità del ministero dell'Interno.

Il progetto OK Open Knowledge ha perseguito l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei contenuti e le modalità di accesso al Portale “Open data Aziende confiscate” e incentivare l’utilizzo dei dati – a partire da quelli in esso contenuti - ai fini di analisi, monitoraggio e supporto alle politiche e alle azioni volte alla restituzione al mercato legale delle imprese confiscate alla criminalità organizzata.

Partendo da questa primaria funzione promozionale e di incentivo alla conoscenza, il progetto ha visto una prima fase di carattere info/formativo, realizzata attraverso una serie di Roadshow e Webinar territoriali, tesi a far conoscere il Portale ad un’ampia categoria di stakeholder potenzialmente interessati, e ad illustrare le fasi operative del processo di sequestro e confisca delle aziende.

La seconda fase ha visto la realizzazione di un ciclo di Laboratori, volti ad approfondire le tematiche ritenute significative: analisi del contesto esterno, tecniche di analisi delle aziende confiscate, accesso ai finanziamenti, costruzione di reti, partnership pubblico – privato, monitoraggio civico, modalità di restituzione delle aziende all’economia legale, proposte migliorative del funzionamento dei Tavoli provinciali istituiti presso le Prefetture.

Grazie ai Laboratori è stato possibile attivare uno scambio proficuo fra esperti facilitatori e partecipanti – espressione di istituzioni governative, forze dell’ordine, ordini professionali, associazioni di categoria, organismi del terzo settore - tutti direttamente o indirettamente impegnati nell’azione di contrasto all’illegalità e nella valorizzazione e gestione delle aziende confiscate.

Il Convegno finale ha quindi l’obiettivo di tracciare un bilancio delle attività svolte ed illustrare i risultati raggiunti anche in esito a tale attività di scambio, in termini di proposte, raccomandazioni, piste di lavoro.

Programma

ore 9:30 Saluti istituzionali

Antonio D’Amore – Commissario Straordinario CCIAA di Brindisi

Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi

Barbara Branca – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti

Daniela Faggiano – Presidente Ordine Avvocati

ore 10:00 Introduzione ai lavori

Angelo Raffaele Caforio – Segretario Generale f.f. CCIAA Brindisi

ore 10:15 “Modelli di intervento a supporto delle azioni di finanziamento” proposte e linee di intervento emerse nel laboratorio della Camera di Commercio di Brindisi

Stefania Di Buccio – esperto Unioncamere

Alessandro Servadei – Unioncamere

ore 11:40 Il ruolo dell'amministratore giudiziario sin dalla fase di esecuzione ed immissione in possesso dei beni in sequestro e l'importanza di accesso agli strumenti agevolativi per il processo di legalizzazione dell'impresa

Sandro Cavaliere – dottore commercialista e revisore legale

Ore 12:10 Le analisi di approfondimento per supportare la valorizzazione e il reinserimento delle aziende confiscate;

Paolo Cortese – Responsabile Osservatori sui fattori di sviluppo, Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne

ore 12:30 Proiezione del video sul Portale Open Data aziende confiscate

Il progetto O.K. Open Knowledge - Conoscere le aziende confiscate: bilancio delle attività svolte

Giuseppe Del Medico – Unioncamere ore 12:45 Conclusione dei lavori

Dibattito – Modera

Barbara Branca Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

