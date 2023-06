Sanità Brindisi, Marchionna a Gorgoni: “conferenza dei sindaci chiede nuovo dg asl e propone soluzioni per l’emergenza”

Si è tenuta questa mattina la riunione della conferenza dei sindaci della provincia di Brindisi, presieduta dal sindaco del capoluogo Pino Marchionna, con il commissario straordinario della Asl, Giovanni Gorgoni, per affrontare la grave emergenza sanitaria sul territorio.

“Come conferenza -dichiara Marchionna- abbiamo unanimemente condiviso la richiesta che rivolgiamo alla Regione Puglia di nominare, prima della pausa estiva, il direttore generale dell’azienda sanitaria locale. Inoltre, abbiamo particolarmente apprezzato la relazione tecnica del commissario Gorgoni, che ha illustrato con precisione la situazione di grave emergenza in cui ci troviamo.



Tra le varie soluzioni prospettate, -prosegue- c’è quella di considerare i presidi di Brindisi, Ostuni e Francavilla come strutture collegate e, quindi, governabili con un’unica regia. Il che, naturalmente, faciliterebbe l’organizzazione del personale rispetto alle esigenze del momento.



La carenza di personale sanitario, in particolare dei medici, è un ostacolo notevolissimo ed anche su questo i sindaci chiedono, nonostante le perplessità che la questione determina, che si possa procedere con le prestazioni aggiuntive pur di non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio. Ciò perché, ad oggi, -conclude Marchionna- non risultano esserci alternative”.

Questa è la posizione unitaria dei sindaci della provincia brindisina in previsione dell’incontro convocato in Regione dall’assessore alla Sanità, Rocco Palese, che si terrà il 23 giugno. A valle di questo appuntamento, il presidente della conferenza, il sindaco Marchionna, ha già fissato in agenda una nuova riunione della conferenza che si terrà il 28 giugno per valutare gli esiti degli incontri precedenti e per coinvolgere altri attori che possono dare un contributo per alleviare le tante difficoltà.