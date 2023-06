Il Cobas di Brindisi indice un corteo a Bari per i precari di Sanitaservice

BRINDISI - Il Sindacato Cobas con i precari Sanitaservice ,ormai disoccupati, occuperanno di nuovo le strade di Bari in corteo Venerdì 23 Giugno con partenza alle ore 9,00 da via Gentile –angolo via Daunia per recarsi all’ingresso del Consiglio Regionale sempre su via Gentile per chiedere le assunzioni a tempo indeterminato , anche a part time con 18 ore ,nel rispetto delle stesse nuovi leggi regionali che pongono serie restrizioni alle assunzioni.

Il corteo si svolgerà in concomitanza dell’incontro che i vertici della Asl Brindisina realizzeranno con l’Assessore alla Sanità , Rocco Palese, alle ore 12,00.

Abbiamo scelto questo momento per ritornare a Bari per ribadire agli organi Regionali che la documentazione prodotta a Brindisi,nel rispetto della nuova legge regionale , basa le nuove assunzioni in Sanitaservice sul numero dei pensionati, straordinari, nuovi affidamenti.

L’istruttoria realizzata a Bari dagli organismi competenti è bella e fatta, la ulteriore richiesta di informazioni è stata realizzata positivamente, non resta quindi che l’ultimo atto che è quello della approvazione in giunta regionale.

Quando arriveremo alla sede del Consiglio Regionale chiederemo di parlare con il Presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano, con l’Assessore alla sanità , Rocco Palese , ed il direttore di dipartimento regionale , Vito Montanaro.

Domani saremo determinati nel chiedere la risposta definitiva, il tempo è scaduto!!!

Brindisi 22.06.2023



Per il Cobas Roberto Aprile

___________________



immagine di repertorio