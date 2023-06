Asl: screening gratutio in occasione Giornata Mondiale della Sclerodermia

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerodermia del 29 giugno APMARR offre alla cittadinanza la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad uno screening grazie alla collaborazione di vari distretti sanitari presenti in Puglia, Lazio e Calabria.





Così presso le ASL di Cosenza, Roma 6, Bari, Lecce, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia e Taranto in date comprese tra il 27 giugno e il 1 luglio saranno effettuate delle capillaroscopie gratuite.

Per incentivare la prevenzione, gli esami saranno gratuiti, previa valutazione medica e prenotazione. Non vi sono limiti d’età. Per effettuare lo screening, è necessario non avere smalto e non fare la manicure nella settimana precedente.

Per vedere tutte le date e gli orari in cui saranno attivati gli screening presso le varie ASL e il numero di telefono a cui rivolgersi per informazioni e prenotazioni visita il nostro sito al link: https://bit.ly/46qVfpR