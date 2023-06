Immigrato cacciato dal parcheggio dell'Eurospin di Oria, Bruno: "La gente gli vuole bene, non ha mai dato fastidio a nessuno e aiuta donne e anziani. Spero tornino sui propri passi"

Anthony è un ragazzo africano che a Oria tutti conoscono per la gentilezza, la simpatia, la correttezza e perfino il coraggio.

Lo conoscono tutti perché, per tirare su qualche spicciolo, da anni passa le sue giornate all’esterno dell’Eurospin, in via Manduria, per aiutare soprattutto donne e anziani a portare la spesa in macchina.

Senza mai pretendere nulla e rispondendo sempre col sorriso.

Qualche tempo fa sventò perfino una rapina.

E un ragazzo racconta di quando, trovando il portafogli del padre a terra, lo cercò per restituirglielo.

Oggi la vigilanza dell’Eurospin ha allontanato Anthony da quel parcheggio che era per lui praticamente tutto. E senza che abbia fatto nulla.

Lo hanno visto allontanarsi in lacrime sulla sua bici.

E a nulla sono servite le proteste di alcuni clienti che provavano a spiegare che quel ragazzo non ha mai fatto nulla di male e non ha mai dato fastidio a nessuno.

Io spero solo che in questo momento Anthony abbia la possibilità di leggere sui social in qualche modo tutto l’affetto con cui i “suoi concittadini” stanno parlando di lui.

Spero che scopra tutto questo amore e affetto che ha saputo creare attorno a sé e che forse ignorava.

Ma spero soprattutto che l’Eurospin di Oria torni sui suoi passi e lasci questo ragazzo libero di essere gentile e di aiutare gli altri come ha sempre fatto.

Se i clienti vorranno essergli grati, sarà una loro scelta.

E la gentilezza, l’aiuto, la gratitudine, non sono mai un fastidio.

Non devono mai esserlo per nessuno.





Staff Cons. Reg. Maurizio Bruno

Presidente Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile

Consigliere regionale Puglia