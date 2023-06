Mesagne è Capitale Cultura di Puglia 2023: presentato il cartellone estivo

Mesagne Capitale cultura di Puglia 2023 , un titolo prestigioso che la città tutta e l’Amministrazione comunale in carica hanno letto come uno stimolo a fare di più, concentrandosi sui primi appuntamenti istituzionali da onorare proprio a partire dalla programmazione dell’estate mesagnese. Nella mattinata di ieri ( giovedì 29 giugno ), nella stanza che presso la Sede municipale di via Roma ospita il primo cittadino, il sindaco Antonio Matarrelli , il consulente comunale alle Politiche culturali e scolastiche, Marco Calò, e il direttore artistico Maurizio Piro hanno annunciato gli eventi che si svolgeranno nelle piazze del Centro e nelle periferie urbane a luglio, anticipando i grandi nomi che allieteranno la bella stagione anche nel mese di agosto.

<<Main event è la mostra “Caravaggio e il suo tempo”, verrà inaugurata il prossimo 16 luglio e potrà essere visitata fino all’8 dicembre 2023. Cresce la capacità attrattiva della città grazie al contributo dei cittadini mesagnesi, che non perdono occasione per dimostrare quanto tengono alla crescita culturale e civile della propria città, e dei partner che hanno contribuito alla realizzazione del programma>>, ha commentato il sindaco Matarrelli, soffermandosi in particolare sulla funzione determinante che la Rete di Imprese Micexperience guidata da Pierangelo Argentieri ha svolto per il raggiungimento di un risultato così significativo. <<Le numerose manifestazioni di interesse arrivate a seguito dell’avviso pubblicato dall’Amministrazione comunale nei mesi scorsi, hanno caratterizzato in modo decisivo la definizione del cartellone estivo, incidendo molto positivamente sulla qualità dell’offerta artistico – culturale>>, ha spiegato Maurizio Piro, che nel suo intervento ha sottolineato il coinvolgimento di enti, associazioni e operatori culturali.