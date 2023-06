Serbatoio Edison BR, Amati: “bene ha fatto la giunta Marchionna a rinunciare il ricorso dinanzi al Tar Lazio. ”

Amati: “Ricorso ritirato per accordarsi con la Regione e condividere le ragioni del PD nel mollare Rossi per Fusco”

Dichiarazione del consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, del commissario provinciale di Azione BR Raffaele Pappadà e del coordinatore cittadino di Azione BR Fabio Fragnelli.

“Dopo la sberla del Tar Lecce sul serbatoio Edison, bene ha fatto la giunta Marchionna, su proposta dell’assessore Daniela Maglie, a negare la riassunzione della questione dinanzi al Tar Lazio.

E tutto ciò innanzitutto per accordarsi con il provvedimento favorevole, giusto e fondato della Regione Puglia, per non buttare soldi in spese legali e per condividere le ragioni del PD, che proprio su questo argomento mollò Rossi per sostenere Fusco, o almeno così fu giustificata la questione.

Il punto di stretto merito, tuttavia, è la necessità di vedere all’opera un’amministrazione - quella di Pino Marchionna - priva di tic ideologici come il no-a-tutto, e propensa ad abbracciare e sostenere con questi investimenti la sicurezza ambientale, la prosperità e la pace.

Ci siamo messi alle spalle una gestione comunale - quella di Rossi e del PD prima della conversione - fondata sull’inquinamento, sulla povertà e sulla guerra, perché non può avere che questo significato il dire NO alla rivoluzione con tecnologie verdi”.