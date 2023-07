Riapre la Biblioteca Provinciale di Brindisi col progetto “MediaPorto di Brindisi”

Il prossimo 10 luglio 2023 alle ore 19.00 sarà inaugurato, al n°1 di Viale Commenda, il MediaPorto di Brindisi, progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Community Library e realizzato dalla Provincia di Brindisi.

Il nuovo spazio culturale, inserito nel Sistema dei Poli Biblio Museali della Regione Puglia, è dedicato alla crescita delle nuove generazioni in una prospettiva di futuro tecnologicamente avanzato e allo stesso tempo umanamente sostenibile. Il legante, che tiene insieme i due aspetti, apparentemente distanti, è la creatività: la necessità espressiva e comunicativa delle persone, nel gioco delle relazioni.

Il MediaPorto – che si delinea come centro legato soprattutto alla multimedialità ed in particolare all’audiovisivo in una prospettiva di apertura di dialogo verso i paesi e le culture del Mediterraneo – testimonia e dà luogo all’idea di un centro per la cultura, pienamente inserito nel tessuto urbano, uno spazio di prestigio e di bellezza vocato alla contemporaneità, al servizio della collettività. Una biblioteca “porto”, dove accedere e sostare in sicurezza, un luogo della quotidianità cittadina dedicato alle persone e alla crescita della loro sensibilità umana e culturale.

Gli spazi del #MediaPorto sono ampi e accoglienti: al centro una “piazza” dove leggere un libro, ascoltare la musica, vedere un film è possibile mentre tutto intorno, il flusso di vita e di lavoro del #MediaPorto, non si interrompe. Una piazza dove gli studenti, i cittadini, i visitatori diventano protagonisti delle storie narrate dai libri e si muovono tra gli spazi di lavoro e didattici, per vivere la biblioteca come un evento quotidiano straordinario. E, come in tutte le piazze che si rispettino, non manca neppure lo spazio per un piccolo bar.

Partecipano alla serata di inaugurazione: Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Grazia di Bari, Consigliere delegato Politiche Culturali Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi, Regione Puglia; Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi; Pino Marchionna, Sindaco della Città di Brindisi; Erion Veliaj, Sindaco Tirana; Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; Jonid Jorgji, Direttore dell’agenzia di industrie creative per il comune di Tirana; Simonetta Dellomonaco, Ideatrice progetto MediaPorto.

Il programma della serata prevede la firma di un accordo di cooperazione culturale tra il MediaPorto di Brindisi e l’Agenzia per le Industrie Creative di Tirana alla presenza del Sindaco della capitale albanese Erion Veljai.

Nei giorni successivi all’inaugurazione seguirà un ciclo di visite guidate rivolto alle associazioni culturali, ai giovani, ai cittadini e a chi vorrà conoscere e approfondirne le vocazioni e le attività del nuovo spazio culturale per costruire e rafforzare insieme le sue potenzialità aggregative. Per info e prenotazione per le visite: telefono: 0831 544301; e.mail: mediaporto.brindisi@regione.puglia.it.