Brindisi: il Museo Ribezzi accoglie le proposte per la valorizzazione dei Poli Biblio-Museali di Brindisi, Foggia e Lecce

Avviso per la raccolta di proposte di servizi didattici finalizzati alla valorizzazione dei Poli Biblio-Museali di Brindisi, Foggia e Lecce



Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia intende valorizzare le strutture appartenenti ai Poli Biblio-Museali di Brindisi, Foggia e Lecce come luoghi di apprendimento e conoscenza legati non solo al curriculum scolastico ma anche allo sviluppo delle competenze personali, sociali, civiche.

Scopo del presente avviso è pertanto la creazione di un rapporto diretto con le scuole, con gli studenti, con le famiglie e con gli adulti affinché musei e biblioteche siano percepiti come luoghi dove conoscere in maniera diretta le testimonianze letterarie, artistiche, storiche, archeologiche, naturalistiche, scientifiche in essi conservate e valorizzate.

Oggetto della presente procedura è la raccolta di proposte per la progettazione e la realizzazione di servizi didattici rivolti a scuole, famiglie, anziani, portatori di disabilità, nuovi cittadini nelle seguenti strutture appartenenti ai Poli Biblio-Museali della Regione Puglia.

Oggetto

Tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti possono presentare un progetto didattico che valorizzi una o più strutture appartenenti ad uno dei Polo Biblio-Museali regionali.

Ciascun progetto potrà prevedere attività distinte per fasce d’età, dai bambini delle scuole per l’infanzia, agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, alle famiglie e al pubblico adulto.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare la propria proposta progettuale per uno solo dei Poli Biblio-Museali regionali.

Modalità e termini di presentazione delle domande.



Quando partecipare? dal 17 luglio al 04 settembre 2023

Al fine di agevolare la procedura di presentazione delle domande, entro il temine di 50 (cinquanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, si invita a compilare in ogni sua parte il modulo disponibile al link https://forms.gle/uamjXsM8QwSXcGGcA al quale allegare:

• scheda progettuale firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

• curriculum del soggetto proponente e degli operatori che lo stesso soggetto intende coinvolgere nello svolgimento delle attività didattiche.

Per informazioni

I soggetti interessati alla partecipazione potranno ottenere maggiori informazioni sulla presente procedura a mezzo email da inoltrare a: polibibliomuseali@regione.puglia.it.