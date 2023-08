Brindisi, il dormitorio per migranti verrà trasformato in “Casa delle Culture.

BRINDISI - Il dormitorio di Brindisi, situato in via Provinciale San Vito, verrà riqualificato in “Casa delle Culture” grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma operativo legalità FESR-FSE 2014-2020, del valore complessivo di 1,6 milioni di euro.

Ebbene c’è stata la delibera digiunta comunale di Brindisi del 20 luglio con cui è stato dato mandato al dirigente dei Servizi Sociali affinché provveda all’acquisto o noleggio di tendostrutture climatizzate, moduli dotati di servizi igienici ecc, per un importo complessivo nel limite di 140.000 euro.

Il perido definito per la ristrutturazione è stato definito in 18 mesi, e questo sarebbe il tempo durante il quale i circa 80 migranti ospiti del dormitorio potranno usufruire delle tende e dei servizi annessi, a noleggio.

In questo lasso di tempo servirà trovare una sistemazione defnitiva ai migranti, poichè attualmente non esistono ancora nemmeno delle ipotesi.