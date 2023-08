Francavilla Fontana: Finanziato il progetto Pari-Menti

Anci Puglia ha reso noti gli esiti dell’avviso pubblico Genere in Comune. Il progetto “Pari-Menti” dell’Amministrazione Comunale è stato finanziato ed è giunto primo in graduatoria tra i comuni del brindisino.

Lo scopo di questa progettualità, che sarà realizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e l’Associazione Toponomastica femminile, è rafforzare la visibilità delle donne e la consapevolezza di genere attraverso incontri tematici e momenti di formazione con esperti e studiosi che coinvolgeranno prioritariamente il personale docente delle scuole del territorio.

“Il bando – spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano – premia un progetto ambizioso che intende avvalersi del contributo di personalità esperte che ci aiuteranno a superare stereotipi e far affermare una cultura della parità di genere in modo sistematico.”

L’altra innovazione riguarda l’istituzione all’interno dell’Amministrazione Comunale della figura del Gender City Manager che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione delle politiche di genere nelle procedure amministrative. Infine, saranno messi in rete i dati relativi all’andamento delle politiche di genere e, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, azioni per il recupero della memoria storica delle figure femminili che non hanno ricevuto la giusta attenzione.

“Dall'introduzione del Gender City Manager alle campagne informative sul linguaggio, Francavilla Fontana si conferma sensibile sul tema. Particolare orgoglio – conclude l’Assessore Tatarano – deriva dal fatto che il progetto è risultato quello col punteggio più alto a livello provinciale e dunque degno di apprezzamento per Anci.”