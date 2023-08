Sanità Brindisi, D’Attis (FI): “Territorio ai margini dell’attenzione della regione.”

Riportiamo una nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis relativa all’incontro dei sindaci della Asl Brindisi .

“Sono intervenuto alla conferenza dei sindaci della Asl di Brindisi, alla presenza del nuovo direttore generale Maurizio De Nuccio, a cui ho fatto gli auguri di buon lavoro.

Come è noto, la Regione Puglia ha dichiarato lo stato di emergenza per l’azienda sanitaria brindisina, ma a ciò non è seguito alcun atto concreto. Anzi, le condizioni del servizio sul territorio sono decisamente peggiorate.

È chiaro che la politica avviata dalla Giunta regionale determini la desertificazione del servizio sanitario nella provincia, ormai ai margini dell’attenzione della Giunta Emiliano.

Perciò, ho chiesto all’assessore regionale di predisporre un intervento straordinario per rilanciare la rete sul territorio, a cominciare dall’improcrastinabile potenziamento negli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni.

Serve un piano di investimenti anche avvalendosi delle risorse ex art 20, che la Regione Puglia ha richiesto al governo nazionale in passato… ma per altre province”.