"Elisabetta Del Giudice: giovanissima promessa di Brindisi conquista il Titolo di " Miss Social Puglia 2023"

Elisabetta Del Giudice, diciottenne di Brindisi, sta facendo parlare di sé come prefinalista nazionale di Miss Italia, rappresentando con orgoglio la regione Puglia con il titolo di Miss Social Puglia 2023.



Attualmente studentessa presso il Liceo Musicale "Durano" di Brindisi, Elisabetta è una giovane talento che coltiva la sua passione per il canto e il pianoforte. La sua ambizione la porta a sognare di diventare un'attrice, seguendo le orme di altre Miss celebri che hanno ottenuto fama e successo nel mondo del cinema.



La sua ascesa nell'ambito di Miss Italia è stata resa ancor più notevole grazie a un video realizzato per l'iniziativa "Miss Italia racconta l'Italia", in cui ha brillato tra numerose aspiranti Miss. Il suo talento verbale, l'espressività telegenica eccezionale e la sua innegabile bellezza e positività l'hanno distinta agli occhi della giuria nazionale.



La premiazione è avvenuta ad Andria, durante l'emozionante finale che ha concluso il tour di grande rilievo organizzato da Carmen Martorana Eventi, l'esclusivista interregionale di Miss Italia per le regioni Puglia e Basilicata.



L'evento è stato ulteriormente reso speciale dalla presenza della patron Patrizia Mirigliani, che ha suscitato un grande piacere nella regione, e dalla partecipazione della bellissima Valeria Marini come Madrina di serata.



Al momento, Elisabetta Del Giudice è una vera star sui social media, con il suo account Instagram @elydelgiudice_, e invitiamo tutti a seguirla per vedere una Miss pugliese primeggiare nel prestigioso concorso di Miss Italia, dove la Puglia non ha raggiunto il podio da oltre vent'anni.