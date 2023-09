Calcio Serie D: Fasano-Matera finisce a reti bianche.

Il Fasano non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Metera, anche se avrebbe meritato qualcosa in più.

La gara:

al 24’ gol del Fasano con Battista, ma era fuorigioco e l’arbitro annulla. Al 29’ punizione dal limite di Ganci con la palla sfiora il palo. Si annota un tiro di Calabria al 40’ che impegna Della Pina. Sullo scadere sempre Calabria impegna da posizione defilata il portiere senza troppa apprensione.

Nella ripresa c’è da annotare il contropiede del Matera al 4’ con Ferrara che dal limite tira fuori. Sempre Ferrara impegna severamente Lazar che respinge in corner. Al 18’ Assist di Idoyaga per Ganci con parata di Della Pina. Gnigue al 31’ tira sul portiere. Sul finale il neoentrato Renelis impegna in angolo il portiere.

Il tabellino della gara

Us Città di Fasano–Fc Matera: 0-0

Us Città di Fasano: Lazar, Manfredi, Brignola, Barellini (28’ s.t. Triarico), Aprile, Battista (11’ s.t. Lezzi), Ganci, Losavio (20’ s.t. Renelis), Idoyaga (40’s.t. Capristo), Calabria (28’ s.t. Conticchio). All. Tiozzo. A disposizione Illuzzi, Pambianchi, Palladino, Esposito.

Fc Matera: Della Pina, Pellegrini, Ferrara, Maltese, Prado, Luca Axel, Macanthony, Cittadini (9’ s.t. Carlucci), Di Palma (9’ s.t. Montanino), Sepe, Gnigue. All. Panarelli. A disposizione Paparella, Dubaz, Agnello, Cirio, Persia, De Gennaro, Porro.

Arbitro: Maione di Ercolano.

Note: Spettatori 1500 circa di cui 200 provenienti da Matera. Ammoniti Bianchini (F), Idoyaga (F), Pellegrini (M), Manfredi (F), Carlucci (M), Lezzi (M). Rec. p.t. 0, s.t. 4’.