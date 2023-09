L’Orchestra Sociale Giovanile “MusicaInGioco” chiude il Festival del Sociale a Mesagne

MESAGNE - "Offrire in una rassegna un esempio di quanto di meglio si possa e si debba offrire ai cittadini più fragili, partendo dal presupposto che ciò che è meglio per loro è il meglio per tutta la Comunità", questa la premessa del primo Festival del Sociale, un programma di 4 eventi culturali che si concluderà sabato 16 settembre alle ore 20 in piazza Orsini del Balzo con il concerto dell’orchestra sociale giovanile “MusicaInGioco” diretta dal maestro Andrea Gargiulo.



Sarà la musica ad andare in scena, strumento efficace per veicolare messaggi mirati, per scardinare pregiudizi, indifferenza o molto più banalmente la scarsa conoscenza su temi legati alla disabilità e al disagio sociale. “America’s Dream” è il nome dello spettacolo a cura dell’associazione di promozione sociale no profit che ispira la propria mission a “El Sistema”, il modello innovativo di didattica musicale fondato da José Antonio Abreu, educatore e attivista venezuelano scomparso nel 2018.

“MusicaInGioco” – una realtà che fino a oggi, in Puglia, ha dato la possibilità ad oltre 10.000 minori, tra bambini e ragazzi, anche detenuti, di vivere gratuitamente la bellezza della musica - è stata individuata nell'ambito del progetto europeo Urbact come buona pratica musicale per il sociale ed è dal 2015 riferimento didattico del progetto "armonie per la salute a scuola", il percorso incluso nel piano strategico regionale per la salute a scuola della regione Puglia. Dal 2022 è riferimento didattico sperimentale del progetto nazionale di prevenzione dell'istituzionalizzazione "P.I.P.P.I." ideato dall'Università di Padova.



L'orchestra sociale è finanziata nell'ambito del progetto regionale “Musica senza confini” di Puglia Capitale Sociale 3.0. Nel corso dell’evento – durante il quale verranno consegnate delle targhe ricordo e di ringraziamento ai protagonisti e a quanti hanno contribuito alla buona riuscita della rassegna – interverranno il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, il presidente del Consorzio BR3, Giovanni Barletta, e il presidente del Consorzio BR4, Antonio Calabrese. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito.

Il Festival del Sociale è organizzato dal Consorzio ATS BR4 in collaborazione con il Consorzio ATS BR3 e il Comune di Mesagne nell'ambito del cartellone estivo promosso dall’Amministrazione Comunale. Le iniziative godono del patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, della provincia di Brindisi e del Coordinamento degli ATS di Brindisi.