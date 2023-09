CEGLIE MESSAPICA - Come da programma della stagione estiva il Centro Speleo Alto Salento con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica - Assessorato alla Cultura organizza:

Il 22 settembre alle ore 19 presso il MAAC - Museo Archeologico e di Arte Contemporanea

Via E. de Nicola,1 Ceglie Messapica, appuntamento con l'archeologia "Puglia preistorica - I fossili raccontano la storia...".

Relatori dell'evento:

- Prof. Donato Coppola paletnologo, Direttore Scientifico del MUSEO DI CIVILTA’ PRECLASSICHE DELLA MURGIA MERIDIONALE;

- Danny Vitale Tour Guide Direttore Gruppo Archeo Brindisi, storico, guida turistica.

Dialoga con gli esperti Gianfranco Antico Archeologo, guida turistica.

Il 23 settembre ore 10:30/12:30, effettueremo l'ultima visita della stagione alla Cripta-Grotta San Michele, per l'occasione i partecipati, saranno accompagnati dal Centro Speleo Alto Salento in collaborazione con la prof.ssa Olga Sarcinella studiosa del culto micaelico, che farà una approfondita e dettagliata relazione "sulla storia del luogo". Un'occasione da non perdere per i visitatori.