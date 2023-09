La Croce Rossa di Fasano guadagna il settimo posto alle Gare Nazionali di Primo Soccorso

Il team di soccorritori fasanesi ha rappresentato la Croce Rossa pugliese nella competizione nazionale di Caserta.



Un ottimo settimo posto quello guadagnato dai ragazzi e delle ragazze della Croce Rossa Italiana del Comitato di Fasano alle Gare Nazionali di Primo Soccorso. La competizione, svolta lo scorso sabato 16 settembre, si è tenuta nell’affascinate sipario della città di Caserta, fra vicoli, antiche rovine di Casertavecchia.



Diciassette i team regionali che si sono sfidati con l’obiettivo di garantire un primo soccorso rapido ed efficace. Il tutto giudicati da una giuria esperta e qualificata che ha assegnato un punteggio al termine di ogni prova, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza. Al primo posto la Lombardia, seguita dal Piemonte e dalle Marche.

«Una gara complessa – ha commentato il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Fasano Roberto Posado – ma ricca di entusiasmo quella affrontata dai ragazzi fasanesi che hanno portato alta la bandiera della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia, dopo la vittoria delle fasi regionali dello scorso 3 settembre.

L’ottimo risultato dimostra, ancora una volta, l’eccellente lavoro svolto dai volontari sul territorio e l’alto livello di formazione e preparazione a cui tutti gli operatori sono sottoposti». Tanti, infatti, i corsi promossi dal Comitato di Fasano sia per formare Volontari capaci che per diffondere la cultura della prevenzione e delle corrette azioni da porre in essere in situazioni di emergenza.



Diventare volontario di Croce Rossa è una scelta di vita che può fare la differenza, in ogni ambito.

Per avere maggiori informazioni su come entrare nell’associazione umanitaria più grande al mondo è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, la segreteria del Comitato di Fasano al numero 0804414677.