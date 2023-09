Fasano-Monopoli, risonanza magnetica aperta: “La prima in Puglia"

RM aperta, Amati: “La prima in Puglia, pubblica, sarà installata nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano”.

Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Nell’ambito della gara per le attrezzature del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, in pubblicazione tra qualche giorno, c’è la fornitura di una risonanza magnetica nucleare aperta, destinata a pazienti claustrofobici, bambini, persone in sovrappeso o, generalmente, in condizioni d’ansia.

Nei giorni scorsi, infatti, la direzione lavori del nuovo ospedale ha sancito la compatibilità della struttura nel sostenere il notevole peso dell’attrezzatura, attraverso lievi opere di rinforzo.

La sanità pubblica pugliese non dispone allo stato di una RM aperta e quella del nuovo ospedale Monopoli-Fasano sarà la prima, costringendo le persone a rivolgersi al privato.

La RM aperta è un’attività diagnostica indirizzata a persone impossibilitate a entrare nel tubo (gantry) per indagini total body e che quindi hanno bisogno di uno spazio più ampio. L’importanza di questa innovazione tecnologica risiede, come al solito, nei numeri. Si calcola che circa il 10% dei pazienti italiani sono affetti di claustrofobia, e se a questi si aggiungono i pazienti sovrappeso, i bambini e quelli in particolari condizioni d’ansia, la necessità della RM aperta si spiega senza la necessità di fornire ulteriori dettagli.

Ringrazio il RUP del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, Nicola Sansolini, per aver elaborato questa giusta intuizione di notevole valore clinico, idonea a far leggere con chiarezza l’intento tecnologicamente avanzati della nuova edilizia ospedaliera, in generale, e dell’ospedale Monopoli-Fasano in particolare. Ringrazio, inoltre, il direttore dei lavori Francesco Ruggero per il supporto sempre generoso e competente.

Tra mille problemi, a cominciare da quello dei ritardi su cui non mollerò mai di un millimetro, c’è comunque da gioire per la lunga strada compiuta e per il traguardo sempre più vicino”.